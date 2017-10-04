Киевсовет пересмотрит условия аренды для религиозных организаций

Комиссия Киевсовета решила увеличить для религиозных организаций Киева площадь арендованного имущества до 50 кв. м., в отношении которой применяется сниженная арендная ставка в размере 1%.

Такое решение Постоянная Комиссия по вопросам собственности приняла 3 октября при поддержке мэра Киева Виталия Кличко, и в ближайшее время ожидается его рассмотрение на сессии Киевсовета, сообщает Институт религиозной свободы.

На данный момент религиозные организации ограничены площадью до 20 кв. м., в отношении которой установлена сниженная арендная ставка в размере 1% от стоимости объекта аренды согласного его оценки. Использование бóльших помещений возможно только при условии уплаты в четыре раза большего размера аренды.

Религиозные деятели Киева, члены Киевского городского совета церквей и религиозных организаций, заявили об обременительных условиях аренды и призвали мэра инициировать пересмотр нового Положения об аренде имущества территориальной общины города Киева, утвержденного Решением Киевсовета от 21.04.2015 года № 415/1280.

Поддержаные Постоянной комиссией изменения запланированы к рассмотрению на текущей сессии Киевсовета.