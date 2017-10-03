Представитель УПЦ принял участие в заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в МИД Украины

Заместитель председателя Административно-хозяйственного управления УПЦ священник Олег Степанов принял участие в XXII заседании Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на sobor.in.ua.

В начале заседания после оглашения повестки дня была поднята тема сохранения архитектурной среды Киево-Печерской лавры, которая находится под охраной ЮНЕСКО, новостроек на территории монастыря. Согласно заключению комиссии ЮНЕСКО, монастырский комплекс сохраняет свою уникальность и новые корпуса монастыря не влияют на общую стилистику лавры.

Украинская Православная Церковь является постоянным наблюдателем за деятельностью Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО и активным участником в сохранении всемирного наследия, особенно древних храмов и монастырей.

Главной темой собрания стала ситуация в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Также рассматривалась идея включения буковых лесов Карпат Украины в список охраны ЮНЕСКО. Участники заседания рассмотрели состояние подготовки номинационных досье объектов «Археологический памятник "Каменная могила"» и «Исторический центр г. Чернигов» для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нацкомиссия решила объявить конкурс на определение самых активных участников сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Украине. В ходе мероприятия были представлены достижения Украины в Глобальных сетях ЮНЕСКО «Города, которые учатся» и «Творческие города».

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осуществляет координацию сотрудничества национальных учреждений с ЮНЕСКО. Нацкомиссию создано в соответствии с Указом Президента Украины от 26 марта 1996 года. В состав Комиссии входят более 60 членов – представителей министерств и ведомств, руководителей кафедр ЮНЕСКО, украинских объектов, внесенных в Список всемирного наследия, представителей общественных организаций, а также обладателей специальных статусов ЮНЕСКО «Артист ЮНЕСКО во имя мира» и «Чемпион спорта ЮНЕСКО».