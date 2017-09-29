Президент в день 76-й годовщины трагедии Бабьего Яра: Мы вспоминаем в молитвах невинных жертв

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Украинскому народу в связи с 76-ой годовщиной трагедии Бабьего Яра. Текст обращения обнародован на сайте Главы государства и представлен ниже без изменений.

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня, как и ежегодно в этот день, мы чтим память о трагедии Бабьего Яра - массовое убийство мирного населения нацистскими оккупантами в городе Киеве.

Мы вспоминаем в молитвах невинных жертв, чьи имена - известные и неизвестные - навсегда запечатленные на кровавых страницах истории Второй мировой войны и Холокоста.

Урочище Бабий Яр стало местом вечного покоя для более ста тысяч представителей разных национальностей - евреев, украинцев, цыган и многих других, а следовательно - местом нашей общей памяти, побуждением к сохранению мира и межэтнического согласия в мире.

Сегодня вся Украина - от границы, который соединяет нас с демократической Европой, до рубежа, который отделяет от страны-агрессора, является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинства каждого человека, свободного развития представителей различных этносов и вероисповеданий.

Усвоив горькие уроки прошлого, Украина и весь цивилизованный мир едины в своем стремлении уберечь человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь.

Вечная память невинно убиенным в Бабьем Яру, всем жертвам нацизма.

Помним и не допустим. Никогда больше!

Петр ПОРОШЕНКО".