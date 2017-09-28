Новый Закон об образовании ввел принцип "деньги за учеником" и новации в сфере религиозного образования

В рамках образовательной реформы в Украине введен принцип “деньги за учеником” для частных учреждений образования и ряд других новаций, которые позитивно повлияют на развитие образования с религиозной направленностью. Закон Украины «Об образовании» № 2145-VIII от 05.09.2017 года вступил в силу 28 сентября, сообщает Институт религиозной свободы.

Среди принципов государственной политики в сфере образования и принципов образовательной деятельности определено разносторонность и сбалансированность информации о политических, мировоззренческих и религиозных вопросах (статья 6).

Религиозные организации, как и ранее, могут выступать учредителями учреждений образования. Это право новый Закон предоставляет любому физическому и/или юридическому лицу (статья 1), которое имеет необходимую материально-техническую и научно-методическую базу, педагогических и других работников (статья 14 ).

Государственные и коммунальные учебные заведения отделены от церкви (религиозных организаций), имеют светский характер. В то же время, отныне любое частное учреждение образования имеет право определять религиозную направленность собственной образовательной деятельности (статья 31). Дополнительные требования к осуществлению педагогической (научно-педагогической) деятельности в учреждениях образования определяются их учредительными документами.

Такая новация важна для многих частных учреждений образования, основанных верующими от имени церквей. Ведь религиозные организации лишь в 2014 году получили право учреждать частные учебные заведения государственного стандарта образования.

Соискатели образования не могут быть ограничены в праве на получение образования в государственных и коммунальных заведениях образования согласно их принадлежности или непринадлежности к религиозным организациям или политическим партиям (объединениям).

Вместе с тем, руководству учебных заведений, педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам, органам государственной власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещается привлекать соискателей образования к участию в мероприятиях, организованных религиозными организациями или политическими партиями (объединениями), кроме мероприятий, предусмотренных образовательной программой. Однако этот запрет не распространяется на упомянутые выше частные заведения образования, основанные религиозными организациями, которые определили религиозную направленность собственной образовательной деятельностью.

Согласно Закону, воспитание в семье является первоосновой развития ребенка как личности. Родители обязаны формировать у ребенка культуру диалога, культуру жизни во взаимопонимании, мире и согласии между всеми народами, этническими, национальными, религиозными группами, представителями разных политических и религиозных взглядов и культурных традиций, разного социального происхождения, семейного и имущественного положения (ч.3 статьи 55).

Кроме этого, педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны формировать у соискателей образования стремление к взаимопониманию, миру, согласию между всеми народами, этническими, национальными, религиозными группами (ч.2 статьи 54).

Важной новацией нового Закона «Об образовании» является внедрение принципа “деньги за учеником”. То есть речь идет о государственном финансировании школьного обучения даже для тех учеников, которые учатся в частных учебных заведениях, в том числе основанных религиозными организациями.

“Государство осуществляет финансирование получения лицом общего среднего образования в частном, или корпоративном учреждении образования, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования, за счет средств государственного и местных бюджетов путем передачи такому учреждению образования целевого объема средств в размере финансового норматива (с учетом соответствующих корректирующих коэффициентов) бюджетной обеспеченности одного ученика, который получает полное среднее образование, и в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины”, – указано в п.10 статьи 78 Закона.

Стоит заметить, что эта норма Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

О введении принципа “деньги за учеником” для развития частных учебных заведений постоянно призывал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, в частности в письме к Президенту Украины в апреле 2013 года.

Вместе с тем, Закон ввел новую классификацию учреждений образования – прибыльные и неприбыльные (статья 22). Это позволяет частным учебным заведениям, основанным в том числе религиозными организациями, быть освобожденными от уплаты налога на прибыль и тратить все финансовые поступления на развитие учреждения.

Новации коснулись и богословского образования. Одновременно были внесены изменения в Закон Украины «О высшем образовании», согласно которым ученый совет высшего учебного заведения получила право принимать окончательные решения о признании документов о высшем образовании, выданных учреждениями высшего духовного образования, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке, при зачислении поступающих на обучение (п. 141 ч.2 статьи 36).