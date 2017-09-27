Миграционная служба направила Предстоятелю УПЦ разъяснения относительно введения пластиковых паспортов с электронным чипом

Миграционная служба Украины направила Предстоятелю УПЦ разъяснения о введении в оборот паспортов гражданина Украины, содержащие электронные чипы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в письме миграционного ведомства отмечается, что бумажные паспорта всех видов будут действовать до срока завершения их действия, однако, при получении новых паспортов с 14-летнего возраста, при потере или продлении действия паспорта государственные органы будут выдавать только пластиковые карты с электронным носителем. Альтернативы такому виду документа не предвидится.

В ответ на обращение Священного Синода УПЦ от 26 июля 2017 г. (Журнал №16) к представителям украинской власти по поводу обращений верующих граждан о введении биометрических паспортов, Миграционная служба Украины направила Предстоятелю УПЦ письмо №1224 от 26.07.2017 г. года с соответствующим разъяснением.

В письме отмечается, что все права и свободы для граждан Украины «определяются исключительно законами Украины». Согласно Конституции «никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений».

Сейчас правовые основы, подтверждающие гражданство, регулируются Законом Украины «О Едином государственном демократический реестр и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

1 октября 2016 года вступили в силу поправки к этому закону, направленные на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины. Согласно этим законодательным нормам, паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Информация о лице, которая вносится в паспорт, оформляется с соблюдением норм Конституции о запрете вмешательства в личную и семейную жизнь и соблюдением других прав и свобод человека. После завершения идентификации личности, в Госреестре формируется уникальный номер.

В частности в бесконтактный электронный носитель, который должен содержаться в паспорте, вносятся следующие данные: название государства, название документа, имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата выдачи и окончания срока действия документа уполномоченный субъект, выдавший документ, место рождения, оцифрованное изображение лица и подпись лица. Эти данные будут вноситься в документ в соответствии с обращением заявителя.

Также вносится налоговый номер. В случае его отсутствия проставляется слово «ОТКАЗ».

Миграционная служба также сообщила о соблюдении права на отказ вносить в паспорт оцифрованые отпечатки пальцев.