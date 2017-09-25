Совет Церквей ожидает от Верховной Рады отмены перерегистрации религиозных организаций

Введенная два года назад перерегистрация религиозных организаций обернулась негативными последствиями как для духовного и социального служения верующих, так и для государственного аппарата, загруженного тысячами уставов.

К такому выводу пришли члены Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций во время заседания 20 сентября, которое состоялось под председательством шейха Ахмеда Тамима, главы Духовного управления мусульман Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Религиозные деятели отметили, что процесс перерегистрации идет очень медленно, что связано со многими дополнительными требованиями к поданным на регистрацию документам, что часто выходит за рамки закона. В итоге, вместо осуществления своей духовной и социальной работы религиозные общины тратят много времени и ресурсов, месяцами посещая различные регистрирующие органы, чтобы сохранить свой неприбыльный статус.

В связи с этим, Совет Церквей направил в парламент ряд обращений в поддержку законопроекта № 6696, предлагающего отменить перерегистрацию религиозных организаций, и законопроекта № 6642, упраздняющего нотариальное удостоверение их учредительных документов.

Секретариат ВСЦиРО проанализировал также другие законодательные инициативы, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады.

Среди прочего представители конфессий решили сосредоточиться на том, чтобы разработать предложения к государственной семейной политике с целью укрепления брака, как союза мужчины и женщины, лучшей подготовки пар к супружеской жизни, надлежащей социальной защиты одиноких матерей и преодоления проблематики насилия в семье, не прибегая при этом к пропаганде однополых отношений и гендерной идеологии, как это предлагают некоторые активисты.

Напомним, что ранее Совет Церквей призвал парламентариев не ратифицировать Стамбульскую Конвенцию (проект № 0119) из-за наличия существенных терминологических замечаний к этому документу, но вместо этого принять другие меры для противодействия домашнему насилию.