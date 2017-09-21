Петр Порошенко поздравил евреев Украины с праздником Рош-Гашана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с праздником Рош-Ашана - еврейского Нового года. Текст поздравления обнародован на сайте пресс-службы Главы государства и представлен ниже без изменений.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош-Гашана - Новым 5778 годом.

Испокон веков этот праздник был и сегодня остается для еврейской общины неисчерпаемым источником и поводом радости, торжества и надежды, праздником укрепления веры.

Желаю всем доброго здоровья, мира и успехов.

Петр ПОРОШЕНКО", - говорится в поздравлении.