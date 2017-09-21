Петр Порошенко поздравил евреев Украины с праздником Рош-Гашана
13:39, 21 сентября 2017Государство
45
Фото: segodnya.ua
Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с праздником Рош-Ашана - еврейского Нового года. Текст поздравления обнародован на сайте пресс-службы Главы государства и представлен ниже без изменений.
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош-Гашана - Новым 5778 годом.
Испокон веков этот праздник был и сегодня остается для еврейской общины неисчерпаемым источником и поводом радости, торжества и надежды, праздником укрепления веры.
Желаю всем доброго здоровья, мира и успехов.
Петр ПОРОШЕНКО", - говорится в поздравлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter