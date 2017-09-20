Национальный банк Украины выпустил монеты с изображением черниговской церкви

В Украине с 18 сентября вводятся в оборот монеты, номиналом 5 и 10 гривен, на которых будут изображены черниговские символы. Об этом сообщает издание "Черниговщина" со ссылкой на сайт Национального Банка Украины.

Так, монета, номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, на аверсе вверху которой будет изображен герб и надпись «Украина»; в центре на фоне зеркального крестообразного плана Екатерининской церкви - герб Лизогубов; год чеканки монеты 2017; внизу надпись - 5 гривен, слева - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

«На реверсе монеты изображена одна из визитных карточек Чернигова - Екатерининская церковь (вид с высоты птичьего полета), которая встречает гостей города, и размещены: справа - герб города, под которым надпись ЧЕРНИГОВ, стилизованная дорога, надписи: КАЗАЦКАЯ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (внизу)», - говорится в сообщении.

Такой же реверс будет и на 10-гривневой монете, отчеканенной из серебра. Аверс будет отличаться лишь номиналом – 10 гривен.

5-гривневые монеты выпущены тиражом 40 тысяч, 10-гривневые – 2, 5 тысячи.