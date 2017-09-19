В Полтаве депутаты горсовета дали согласие на строительство армянской церкви

Общественная организация «Урарту» получила согласие на размещение Армянской Апостольской церкви в центре Полтавы. Соответствующее решение утвердили депутаты Полтавского горсовета во время сессии, которая состоялась 18 сентября, сообщает "Полтавщина".

В тексте документа говорится, что «Урарту» получает согласие на размещение Армянской Апостольской церкви при условии разработки и утверждения детального плана территории квартала, ограниченного улицами Сенной, Пушкина, Дмитрия Коряка (Красноармейской) и Октябрьская.

Таким образом, будущая церковь, после прохождения всех этапов утверждения, будет построена между двумя другими религиозными сооружениями - православной церковью и мечетью.