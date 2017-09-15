На совещании ОБСЕ епископ УПЦ рассказал о нарушении прав верующих

Глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на совещании ОБСЕ по вопросам противодействия дискриминации в Варшаве (Human Dimention Meeting 2017) выступил 14 сентября с заявлением о нарушении прав верующих и религиозных организаций УПЦ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заявлении отмечается, что в 2015-2017 годах состоялись многочисленные случаи нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе захваты храмов, избиения людей, поджоги и разрушения церковного имущества. Даже в резонансных делах, где нарушение верующих очевидны и не вызывают сомнений, правоохранительные органы не предприняли эффективных мер для восстановления прав верующих. К таким делам, в частности, относится избиения людей в с. Катериновка Тернопольской области, продолжающееся противостояние в с. Птичья Ровенской области, а также наличие более 30 уголовных производств, открытых по заявлениям верующих УПЦ.

События 2017 года вокруг храма Украинской Православной Церкви в г. Коломыя, где осуществляются попытки захватить храм УПЦ, и нарушения прав религиозной общины УПЦ в г. Николаев также были предметом обсуждения на совещании ОБСЕ.

Епископ Виктор особо подчеркнул дискриминационный характер законопроектов 4128, 4511, 5309, которые, несмотря на негативные выводы научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, акции протеста верующих УПЦ, а также многочисленные критические оценки представителей Автокефальных Православных Церквей были вновь вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины. Вопрос беспрецедентной задержки регистрации изменений в уставы епархий и монастырей УПЦ, которая длится уже 2 года, свидетельствует о наличии системного кризиса в церковно-государственных отношениях, а широкое распространение риторики ненависти в средствах массовой информации способствует усилению межконфессиональных конфликтов.

Глава Представительства УПЦ также отметил, что оценивая ситуацию церковно-государственных отношений нельзя утверждать, что в Украине обеспечивается верховенство права и от имени Украинской Православной Церкви обратился с призывом к ОБСЕ, к государствам-участникам совещания и государству Украина принять неотложные меры для пресечения правонарушений прав православных верующих граждан.

Нарушение прав верующих УПЦ в течении 2015-2017 годов получили широкую огласку на международном уровне, о чем свидетельствуют также заявления международных правозащитных организаций, звучавшие на совещании ОБСЕ в поддержку Украинской Православной Церкви.