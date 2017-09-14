В Полтаве депутаты горсовета выступили против размещения армянской церкви в центре города

18:01, 14 сентября 2017
Государство
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Фото: poltava.to

Община «Урарту» хочет построить в центре Полтавы Армянскую Апостольскую церковь. По мнению депутатов горсовета, община должна найти другое место, сообщает «Полтавщина».

Вчера, 13 сентября, состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры. Среди прочих вопросов члены комиссии рассмотрели вопрос выделения земли для строительства Армянской Апостольской церкви. Данное ходатайство подала армянская община Полтавы «Урарту».

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Депутаты на комиссии не поддержали данное обращение. По плану, представленному «Урарту», церковь должна размещаться в центре города - на перекрестке улиц Сенной и Пушкина. По мнению членов депутатской комиссии, эта территория и так перенасыщена религиозными сооружениями. Рядом находится православная церковь и мечеть.

Несмотря на это, вопрос все равно будет вынесен на рассмотрение сессии 15 сентября, где депутаты окончательно примут решение.

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