В Полтаве депутаты горсовета выступили против размещения армянской церкви в центре города

Община «Урарту» хочет построить в центре Полтавы Армянскую Апостольскую церковь. По мнению депутатов горсовета, община должна найти другое место, сообщает «Полтавщина».

Вчера, 13 сентября, состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры. Среди прочих вопросов члены комиссии рассмотрели вопрос выделения земли для строительства Армянской Апостольской церкви. Данное ходатайство подала армянская община Полтавы «Урарту».

Депутаты на комиссии не поддержали данное обращение. По плану, представленному «Урарту», церковь должна размещаться в центре города - на перекрестке улиц Сенной и Пушкина. По мнению членов депутатской комиссии, эта территория и так перенасыщена религиозными сооружениями. Рядом находится православная церковь и мечеть.

Несмотря на это, вопрос все равно будет вынесен на рассмотрение сессии 15 сентября, где депутаты окончательно примут решение.