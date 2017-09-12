Дипломы о духовном образовании получат государственное признание

В помещении Министерства образования и науки Украины 12 сентября состоялось очередное заседание Комиссии государственного признания дипломов о высшем духовном образовании.

В работе комиссии принял участие председатель Учебного комитета Украинской Православной Церкви архиепископ Климент, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Члены комиссии рассмотрели прошения о признании дипломов высших духовных учебных заведений, среди которых были дипломы Киевской духовной академии и семинарии и училищ УПЦ.

По результатам работы комиссии МОН Украины должно принять решение, согласно которому, все, кто закончил обучение до 2014 года (включительно), получат справку государственного образца о том, что они получили базовое или полное высшее образование.

С перечнем необходимых для признания диплома документов можно ознакомиться на сайте Учебного комитета Украинской Православной Церкви.