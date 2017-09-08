Комитет ВР поддержал отмену нотариального удостоверения при регистрации уставов религиозных организаций

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендует Верховной Раде принять законопроект № 6642, который предусматривает отмену требования о нотариальном удостоверении подписей, как лишнего промежуточного звена в процессе регистрации уставов религиозных организаций. Такое решение Комитет принял на заседании в четверг, 7 сентября, при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

"Подлинность подписей на учредительном документе общественного объединения, религиозной организации или благотворительной организации нотариально удостоверяется только при наличии такого требования в учредительных документах соответствующего общественного объединения, религиозной организации или благотворительной организации", – говорится в проекте Закона.

Такое же дополнение касается протоколов общего собрания религиозной организации, которое утверждает изменения в устав, а также передаточного акта (в случае слияния, присоединения, преобразования) и распределительного баланса (в случае разделения или выделения) религиозной организации как юридического лица. В отношении этих документов также отменяется требование нотариального заверения подписей на них представителей религиозных организаций.

Таким образом, авторы инициативы предлагают отменить нововведения закона, известного как антирейдерский, принятого в октябре 2016 года. В отношении религиозных организаций он усложнил их двухэтапную процедуру регистрации ещё одним промежуточным этапом, которым является нотариальное удостоверение уже зарегистрированных органами власти документов. В случае принятия изменений, упрощенная процедура государственной регистрации будет распространена и на религиозные организации, подобно как сейчас её используют общественные объединения и благотворительные организации.

Кроме этого, проект № 6642 предусматривает, что за государственную регистрацию изменений в сведения о религиозных организациях в Едином государственном реестре не будет взыматься административный сбор, который на сегодня составляет 460 гривен. Сейчас религиозные организации приравнены в уплате административного сбора к коммерческим предприятиям.

Законопроект № 6642 внесен в парламент группой народных депутатов Украины из разных фракций. Проект разработан при содействии Министерства юстиции и при участии Института религиозной свободы и представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Как сообщалось ранее, введенная в августе 2015 года всеобщая перерегистрация неприбыльных организаций существенно усложнила деятельность религиозных организаций, для которых эта процедура является слишком долгой, забюрократизированной и дорогостоящей.

Учитывая это, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагает на законодательном уровне закрепить особый неприбыльный статус религиозных организаций, чтобы избежать нецелесообразной и обременительной перерегистрации, которая только дублирует в уставах существующие нормы закона. Указанную инициативу поддержали парламентарии и лидеры ряда фракций, которые совместно зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 6696.

Напомним, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года, а общественных объединений, благотворительных и других неприбыльных организаций уже истек 1 июля 2017 года.