Президент обратился к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине.

«Верховная Рада приняла историческое обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. Очень благодарю вас за это решение. Хочу вас также проинформировать, что я, в свою очередь, тоже написал соответствующее письмо Варфоломею Первому. И этот фрагмент Послания адресован не только украинскому парламенту и не только украинскому народу. Пусть нас услышит и руководство Вселенского Патриархата», - заявил сегодня Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде Украины с посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году».

В зале Верховной Рады Президент обратился к Вселенскому Патриарху, подчеркнув, что вопрос автокефальной церкви является очень важным для Украины.

«Хочу еще раз обратить внимание Его Святейшества на серьезность наших намерений. На наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему, которая, увы, стоит на повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь. И мы должны это право защитить», - сказал Президент.

Петр Порошенко отметил, что признание автокефалии не приведет к появлению государственной церкви в Украине.

«Ожидаемое нами признание украинской автокефалии Вселенским Патриархом, подчеркиваю, никоим образом не будет означать ни появления государственной церкви, ни запрета на деятельность в Украине других православных конфессий. Но никто не имеет права лишить украинцев права на собственную церковь. Каждый гражданин Украины сам и только сам выбирал, выбирает и будет выбирать веру и церковь. Украинское государство отделено от церкви, но она не может пассивно созерцать, как другие государства и другие государственные органы используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей», - заявил глава государства.

При этом Петр Порошенко отметил, что не будет подписывать законопроект о согласовании высшего духовенства с государственными органами.

«Отдельно хотел бы подчеркнуть, я не подпишу законопроект, в котором предлагается согласовать кандидатуры епископов и священников с государственными органами. Это не дело государства. Относительно других ваших законодательных инициатив, я готов их обсуждать и рассматривать с пониманием, что это все же слишком деликатное дело», - сказал Петр Порошенко.