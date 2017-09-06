Скандал в Киево-Печерском заповеднике: два руководителя и обращение в Генпрокуратуру

В Киеве продолжается скандал из-за конкурса на должность гендиректора Национального Киево-Печерского заповедника.

Руководителя самого большого музейного комплекса страны должны были определить еще на прошлой неделе, однако выборы были сорваны, сообщает "Сегодня.ua".

Действующий гендиректор Любомир Михайлина назначил исполняющим обязанности своего первого зама Александра Овчара. В то же время Минкультуры в обход конкурса поставило на должность и. о. гендиректора Александра Рудника. Фактически, у заповедника появилось сразу два руководителя.

Напомним, 31 августа должны были провести решающее заседание конкурсной комиссии и определить, кому доверить управление заповедником (контракт с Любомиром Михайлиной закончился в начале сентября). Однако кворум собрать не удалось. Представители Минкульта не явились, а в министерстве сообщили, что на их официальном сайте будет размещена дата объявления повторного конкурсного отбора.

"На имя министра культуры мы подписали обращение, чтобы он внес изменения в состав комиссии, и троих людей, назначенных Минкультом, заменили, разблокировав таким образом работу комиссии. Вместо этого нам сообщили, что конкурс не состоялся и будет оглашен новый, но никаких распоряжений о проведении нового конкурса министр культуры не подписывал. Да и законом это не предусмотрено. Если же такое распоряжение появится, мы будем его оспаривать в суде", — рассказал глава конкурсной комиссии Александр Федоренко.

"Руководствуясь законом, я издал распоряжение, ко­­то­­рым назначил ис­­пол­­нительным ген­­ди­­ректором Нац­­за­­по­­ведника своего первого за­­мес­­тителя, о чем уведомил министерство. В свою очередь от Минкультуры во вторник, в обед, нам пришел еще один приказ о назначении исполняющего обязанности гендиректора, другого человека", — рассказал Михайлина.

Возмущены происходящим не только коллектив заповедника, но и представители общественных организаций, которые входят в конкурсную комиссию. "Я написал обращение в Генпрокуратуру, чтобы она вмешалась в ситуацию и дала правовую оценку действиям министерства", — рассказал Федоренко.