По вине Минкульта Национальный Киево-Печерский заповедник остался без директора

Чиновники Минкульта третий раз срывают избрание нового главы Киево-Печерского заповедника, который вчера остался без директора. У Любомира Михайлины, который 5 лет руководил музейным комплексом, 4 сентября был последний рабочий день, - сообщает сайт Подробности.

Нового главу должна была избрать специальная конкурсная комиссия: три представителя заповедника, три - от общественных организаций и столько же - от Минкульта. Однако чиновники министерства уже в третий раз не явились на заседание. В комиссии подозревают, что ведомство специально срывает выборы, чтобы назначить директора без конкурса. И боятся, что тогда возле Лавры начнут строить элитные многоэтажки.

"Это желание с завтрашнего дня назначить постороннего человека исполняющим обязанности. Конкурс они не объявляют. Мной сегодня будет направлено письмо в ГПУ, чтобы правоохранительные органы дали оценку действиям должностных лиц Министерства культуры", - сообщил Александр Федоренко, глава конкурсной комиссии.

Когда состоится следующее заседание конкурсной комиссии - пока неизвестно. Министр культуры Евгений Нищук должен сначала подписать указ о проведении повторного отбора на должность директора Лавры. До этого либо кто-то из заместителей нынешнего главы может руководить заповедником, либо Минкульт - назначит временно исполняющего обязанности.