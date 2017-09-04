В Минкульте разъяснили свою позицию относительно выбора нового гендиректора Киево-Печерского заповедника

Из-за отсутствия кворума 30 августа не состоялось заседание конкурсной комиссии по вопросу избрания нового гендиректора Киево-Печерского заповедника. В министерстве разъяснили свою позицию на официальном сайте Минкульта. Текст Разъяснения приводим ниже без изменений.

"Разъяснения министерства культуры о проведении конкурсного отбора на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

4 июля 2017 года Министерство культуры Украины согласно Закона Украины «О культуре» объявило конкурс на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, а также формирования конкурсной комиссии. Отбор кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии от общественных организаций осуществлялся путем жеребьевки 24 июля 2017 года.

Приказом Министерства культуры Украины от 13.07.2017 года № 523/0/17-17 «Об объявлении конкурса на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника» и Приказом Минкультуры от 01.08.2017 года № 624/0/17-17 «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедник» был объявлен конкурсный отбор и сформирован состав конкурсной комиссии в количестве 9 человек.

Согласно пункта 2 раздела III приказа Министерства культуры Украины от 31 мая 2016 года № 380 «Об утверждении Положения о формировании состава и организации работы конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность руководителя государственного учреждения культуры, которое принадлежит к сфере управления Министерства культуры Украины» (зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 03 июня 2016 года за № 809/28939) организационной формой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным в случае личного участия в заседании не менее 2/3 от утвержденного состава.

В связи с отсутствием кворума во время проведения второго заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника заседание не состоялось. Таким образом, победитель конкурсного отбора на должность директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника не определен.

Поскольку конкурс состоялся согласно требованиям действующего законодательства, просим сохранять спокойствие и не оказывать давление.

Дата объявления повторного конкурсного отбора будет размещена на официальном сайте Министерства культуры Украины", - говорится в официальном Разъяснении минстерства.