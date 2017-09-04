Петр Порошенко по просьбе руководителей Церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году"

Президент Украины по просьбе руководителей Церквей и Героев Украины подписал Закон «Об амнистии в 2016 году». Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Наши герои – военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу», - сообщил Президент Петр Порошенко во время встречи с Героями Украины и Предстоятелями церквей.

Президент обратился к участникам встречи и отметил, что хотел бы услышать их мнение по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.

Предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отметил, что церковь делает все, чтобы сохранить целостность Украины. Он также отметил, что церковь оказывает гуманитарную помощь людям, которые пострадали в результате военных действий, занимается вопросом освобождения пленных.

Предстоятель УПЦ также поддержал предложение о помиловании тех, кто совершил не тяжкие преступления: «Я думаю, что это хорошая идея. Милосердие, когда оно проявляется во всех сферах, оно приносит пользу», - отметил митрополит Онуфрий.

Герой Украины, майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко отметил, что очень много участников АТО ждут подписания этого Закона. «Наша армия в начале войны на Донбассе не имела того опыта, который мы имеем сейчас. Но чтобы достичь этого опыта нужно время. Также есть и ошибки. А когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован», - сказал Игорь Герасименко.

Президент поблагодарил за высказанные мнения участников встречи. «Очень важно то, что я услышал сейчас. Ваша поддержка и ваши обращения укрепляют меня в моем решении», - сказал он.

«Я верю, что без Божьей помощи этого бы не произошло. Господь на нашей стороне. Я бы очень хотел поблагодарить вас за молитвы за наших воинов, за наше государство, за то, чтобы на нашу землю пришел мир и наша земля была освобождена от захватчиков», - обратился Глава государства к представителям духовенства.