Президент Украины поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Текст поздравления опубликован на сайте пресс-службы Главы государства, и представлен ниже без изменений.
"Уважаемые соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам.
Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью нашего народа, а ее культура - яркая составляющая украинского культурного многообразия.
Сегодня она играет важную роль в противостоянии российской агрессии, в сохранении свободы и независимости Украинского государства.
Убежден, что вместе мы достойно преодолеем вызовы и благодаря нашему единству на украинской земле воцарятся мир и согласие.
Желаю всем крепкого здоровья, радости и щедрой судьбы.
Петр ПОРОШЕНКО", - написано в поздравлении.