Президент Украины поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Текст поздравления опубликован на сайте пресс-службы Главы государства, и представлен ниже без изменений.

"Уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам.

Мусульманская община Украины является неотъемлемой частью нашего народа, а ее культура - яркая составляющая украинского культурного многообразия.

Сегодня она играет важную роль в противостоянии российской агрессии, в сохранении свободы и независимости Украинского государства.

Убежден, что вместе мы достойно преодолеем вызовы и благодаря нашему единству на украинской земле воцарятся мир и согласие.

Желаю всем крепкого здоровья, радости и щедрой судьбы.

Петр ПОРОШЕНКО", - написано в поздравлении.