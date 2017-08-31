Выборы генерального директора Киево-Печерского заповедника сорваны: члены комиссии от Минкульта не явились на заседание

Контракт с генеральным директором Киево-Печерского заповедника заканчивается. Сегодня, 31 августа, должны были провести второе заседание конкурсной комиссии и определить, кому доверить самый большой музейный комплекс страны, сообщает газета "Сегодня".

Руководителя должна была выбрать специальная конкурсная комиссия: три представителя заповедника, три представителя Минкульта и три представителя от общественных организаций. Однако кворум собрать не удалось. Представители Минкульта на заседание не явились – выборы сорваны.

"Победителя конкурсного отбора на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника не определили.

Дата объявления повторного конкурсного отбора будет размещена на официальном сайте Министерства культуры Украины", – заявили в пресс-службе Министерства культуры..

Член конкурсной комиссии, основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко уверен, что проведение конкурса таким образом пытаются вовсе сорвать.

"Если три представителя от заповедника и два представителя от общественных организаций пришли на заседание, а три представителя от Минкульта не пришли, не предоставив комиссии никаких объяснений, то это – генеральная линия Минкульта, в том числе и правительства в целом. Трудно найти какое-то объяснение, почему уполномоченные представители конкурсной комиссии Министерства культуры не соблюдают законы. Насколько я понимаю, они хотели бы назначить своего руководителя заповедника, но голосов для этого у них не хватает ", – заявил Николай Томенко.

В конкурсной отборе принимает участие и действующий директор заповедника, доктор исторических наук Любомир Михайлина. За время его руководства в Большой Лаврской колокольне установили 8-тонный колокол, который более 10 лет стоял просто на земле, в церкви Спаса на Берестове проводят масштабные противоаварийные и реставрационно-консервационные работы.

"В последнее время усилиями общественности без власти на территории заповедника установили памятный знак Тарасу Шевченко на месте, где он в 1846 году создал сепию с изображением Церкви Всех Святых. Вместе с литовцами уже подготовлен макет восстановления надгробного памятника Константину Острожском, который был разрушен во время взрыва Успенского собора в ноябре 1941 года. Кроме того, сейчас идет активная работа по реставрации Мазепинской башни и создания в ней первого музея Ивана Мазепы", – говорится в заявлении Николая Томенко на сайте фонда "Родная страна".

Отметим, весь комплекс Киево-Печерской лавры является национальным заповедником, в том числе и пещеры. Реставрацию храмов проводят лицензированные государством организации. Проектную документацию разрабатывает "УкрНИИпроектреставрация", а за заповедником остается контроль над проведением работ.