Кабмин изменил порядок государственного признания дипломов о высшем духовном образовании

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Изменения и дополнения внесены Постановлением Кабмина от 9 августа № 595, сообщает Институт религиозной свободы.

Обновленный Порядок предусматривает представление в Министерство образования и науки Украины (МОН) дополнительных документов: копии документа о полном общем среднем образовании и, при наличии, копии документа о ранее полученном образовательно-квалификационном уровне высшего образования, на основе которого получалось высшее духовное образование.

Изменения предусматривают, что документом, удостоверяющим государственное признание документа о научной степени, будет не диплом, а свидетельство. Так же свидетельством будет удостоверяться государственное признание документа об ученом звании, а не аттестатом, как было до этого. Формы этих документов утверждает МОН.

МОН осуществляет государственное признание документа о научной степени и документа об ученом звании по ходатайству с основного места работы лица или религиозного центра (управления), или же самого лица.

Обложка и описание документов аттестационного дела также оформляются по форме, установленной МОН.

При этом из Порядка исключен пункт о том, что возмещение расходов на изготовление документов об ученых степенях государственного образца и об ученых званиях государственного образца осуществляется за счет средств лиц, которые их получают. Следовательно, эта процедура становится бесплатной.

Напомним, что процесс государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях введен в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании», принятом в новой редакции в 2014 году. Согласно этому закону «Богословие» было выделено в отдельную отрасль знаний.

После принятия необходимых подзаконных актов и создания при Министерстве образования и науки Украины соответствующих комиссий более 200 лиц получили свидетельства МОН о государственном признании их документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.