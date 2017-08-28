Минюст: религиозная организация вправе не менять название при перерегистрации

Министерство юстиции разъяснило особенности применения законодательства Украины относительно наименования религиозных организаций. О соответствующем разъяснении сообщает Институт религиозной свободы.

Наименование юридического лица состоит из его организационно-правовой формы ("религиозная организация") и собственного названия, что предусмотрено ч.1 статьи 16 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований». Подробные требования к написанию наименования юридического лица утверждены Приказом Минюста от 05.03.2012 года № 367/20680.

Однако ни Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», ни упомянутый Приказ не устанавливают особых требований к наименованию религиозной организации. Следовательно, религиозная организации вправе самостоятельно определять свое название, которое берется в кавычки при сочетании с организационно-правовой формой.

При этом законодательство Украины не содержит требований по изменению наименования религиозных организаций, зарегистрированных до вступления в силу этих законодательных положений. То есть религиозные организации, зарегистрированные с наименованием без упоминания их организационно-правовой формы, вправе сохранить свое действующее наименование без каких-либо изменений при перерегистрации своего устава.

Также, согласно разъяснению Минюста, сведения о виде религиозной организации (в частности – религиозная община, центр, управление, братство, миссия, монастырь, духовное учебное заведение) должны содержаться в уставе религиозной организации, а не в её наименовании. Об этом говорится в статье 12 Закона о свободе совести. То есть требования должностных лиц, чтобы в полном наименовании или в собственном названии религиозная организация указывала её вид, являются незаконными.

Напомним, что начатая в августе 2015 года всеобщая перерегистрация неприбыльных организаций существенно усложнила деятельность религиозных организаций, для которых эта процедура является длительной, забюрократизированной и дорогостоящей.

На данный момент установлено, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года. В то же время срок перерегистрации общественных объединений, благотворительных организаций и других неприбыльных организаций уже истек 1 июля.