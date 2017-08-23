На Луганщине Президент, представители власти и УПЦ приняли участие в открытии театра

В Северодонецке 22 августа состоялось торжественное открытие Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. По приглашению облгосадминистрации церемонию открытия посетил архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии.

Событие стало знаковым для Луганской области, поэтому открывал обновленный дом театра Президент Украины Петр Порошенко. Вместе с главой государства символическую ленту перерезали руководитель Луганской областной ВГА Юрий Гарбуз, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Сигеки Сумме.

Театральному коллективу Президент пожелал развиваться в новом доме, а жителям Луганщины – скорейшего наступления мира. С открытием театра поздравил всех и руководитель области Юрий Гарбуз. Он поблагодарил всех, кто приложил свой труд для возрождения такого важного культурного центра Луганщины.