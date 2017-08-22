Послы Сербии и Македонии посетили Святогорскую лавру

Митрополит Святогорский Арсений 21 августа принял в Святогорской обители почетных гостей – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Украине господина Раде Булатовича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Македония в Украине господина Столе Змейкоски. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской Лавры.

Дипломаты посетили монастырь в рамках рабочего визита в Харьков.

В сопровождении наместника обители гости посетили лаврский музей, где ознакомились с историей обители, услышали о её главных святынях и достопримечательностях.

Затем послы побывали в Успенском соборе и Покровском храме, где смогли приложиться к иконам и святыням Святогорской Лавры.

После этого гостям была предложена трапеза, во время которой они обменялись подарками с митрополитом Арсением.

По окончании трапезы почётные гости посетили Всехсвятский скит и побывали на вершине Святой Скалы.