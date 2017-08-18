В УПЦ считают, что заместитель командующего Нацгвардии имеет дискриминационную позицию, относительно их капелланов

Заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар рассказал журналистам, что Арсен Аваков якобы запретил привлекать «священников Украинской православной церкви Московского патриархата к капеланской службе». Тем самым заместитель командующего Нацгвардии очередной раз показал дискриминационную позицию командования по отношению к священнослужителям канонической Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Украинские новости».

«У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ Министра внутренних дел в котором четко указано: «не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора», – прокомментировал Сударь.

Как уже сообщал ранее Информационно-просветительский отдел УПЦ, в Указе, на который опирается Сподар, речь не идет о запрете капеланского служения для клириков Украинской Православной Церкви. Командир по своему усмотрению определяет где центр той или иной религиозной организации. Таким образом оказывается, что командование Нацгвардии упорно не желает признавать положение Устава Украинской Православной Церкви, согласно которому ее административным центром является Киевская Митрополия.