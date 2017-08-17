Минюст развивает сотрудничество с религиозными организациями в деле душпастырской опеки осужденных

Министерство юстиции Украины развивает опыт сотрудничества с религиозными организациями в деле душпастырской опеки осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Душпастырский совет по вопросам религиозной опеки в пенитенциарной системе Украины теперь будет работать при Министерстве юстиции. Положение о нем утверждено Приказом Минюста Украины от 5 июля № 2170/5, сообщает Институт религиозной свободы.

В соответствии с Положением, Душпастырский совет является постоянно действующим межконфессиональным совещательным органом, работающим на общественных началах. Его членами могут быть официальные представители зарегистрированных религиозных центров и управлений.

Совет будет координировать душпастырское попечение над осужденными и лицами, взятыми под стражу, находящимися в органах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и над персоналом этих органов и учреждений.

В своей деятельности Душпастырский совет руководствуется Законом Божьим наряду с Конституцией и законодательством Украины.

"Очень важным остается создание условий для повседневного служения священников разных конфессий в учреждениях предварительного заключения, где труд является более индивидуальным. Для этого нужны соответствующие комнаты в каждом корпусе, где содержатся заключенные. Также для одновременной работы капелланов разных конфессий недостаточно персонала, в функции которого входит сопровождение конкретного капеллана. Поэтому процесс выработки ясных подходов к таким вызовам продолжается", – прокомментировал председатель Душпастырского совета протоиерей Константин Пантелей.

Душпастырский совет будет выполнять такие основные задачи:

1. Координация мероприятий душпастырской опеки осужденных и лиц, взятых под стражу, душпастырской опеки персонала пенитенциарных органов и учреждений, а также внесение предложений руководству Минюста по этим вопросам;

2. Развитие толерантных доброжелательных отношений, взаимного уважения между верующими разных Церквей (религиозных организаций), профилактика и устранение причин возможных межконфессиональных противоречий, развитие межконфессионального сотрудничества в вопросах душпастырской опеки в пенитенциарных органах и учреждениях;

3. Обсуждение актуальных вопросов и подготовка взаимосогласованных предложений по проектам нормативно-правовых актов по вопросам гуманизации, реализации гражданами права на свободу совести, реформирования пенитенциарной системы;

4. Мониторинг состояния соблюдения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах права на свободу мировоззрения и вероисповедания.

К функциям Душпастырского совета также относятся:

1. Согласование кандидатов на должности священнослужителей (капелланов) в пенитенциарных органах и учреждениях, уполномоченных руководящими органами Церквей (религиозных организаций) на осуществление душпастырской опеки осужденных;

2. Восстановление (строительство, реконструкция) культовых зданий и других помещений для богослужений и религиозных собраний при пенитенциарных органах и учреждениях и организация их деятельности;

3. Изучение и анализ результатов проведения душпастырской работы с осужденными;

4. Организация духовно-просветительских и благотворительных мероприятий межконфессионального сотрудничества в пенитенциарных органах и учреждениях, а также предоставление помощи для воспитания, исправления и реинтеграции в общество бывших осужденных;

5. Утверждение порядка специальной подготовки священнослужителей (капелланов) и предоставление полномочий на осуществление мероприятий душпастырской опеки осужденных и лиц, взятых под стражу, персонала пенитенциарных органов и учреждений по согласованию с Минюстом.

Напомним, что после ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины в мае 2016 года Министерство юстиции получило полномочия главного органа в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации.

Отныне Душпастырский совет, действовавшей при Государственной пенитенциарной службе Украины, возродит свою деятельность уже при Министерстве юстиции Украины