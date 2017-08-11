В Полтавской ОГА состоялся II молитвенный завтрак

Представители духовенства, руководители религиозных общин, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, ученые и представители ГО приняли участие во Втором областном молитвенном завтраке, который состоялся сегодня в Полтавской ОГА.

Начали с общей молитвы "Отче наш", а также помолились за мир и согласие на украинской земле, сообщает "Полтавщина".

"Это мероприятие объединяет представителей разных политических сил и конфессий, разных людей, которые работают на благо Полтавщины. В молитве и понимании мы находим истину жизни. На своем примере, на примере личной жизни, мы должны находить правильные решения сидя за «круглым столом», посмотрев друг другу в глаза, сделав шаг навстречу", - сказал председатель Полтавской ОГА Валерий Головко.

***Молитвенный завтрак - это неформальная встреча, целью которой является понимание политиков, духовных лидеров, предпринимателей и чиновников, и консолидация многоконфессионального украинского общества вокруг единой системы общечеловеческих и моральных ценностей.

Впервые национальный молитвенный завтрак провели в 1953 году в США и с того времени он является давней традицией многих демократических стран мира, служа местом духовного единения нации.