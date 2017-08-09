Президент издал указ о подготовке и праздновании 1030-летия крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко 8 августа издал указ о мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Руси. Текст указа, который опубликован на сайте главы государства, представлен ниже без изменений.

"С целью подготовки и празднования в 2018 году 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины постановляю:

1. Кабинету Министров Украины:

1) образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины;

2) разработать с участием религиозных организаций и общественных объединений и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.

2. Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.

3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины П. Порошенко".