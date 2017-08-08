Совет Церквей обеспокоен ситуацией с кладбищем в Виннице

В Виннице 7 августа состоялось очередное заседание областного Совета Церквей и религиозных организаций. Как сообщает "Вінниця.info", представители духовенства выразили свое беспокойство по поводу ситуации, сложившейся вокруг вопроса строительства кладбища в областном центре.

Мэр города Сергей Моргунов акцентировал внимание на закрытии кладбища в селе Лука-Мелешковская и обострении вопроса, относительно строительства нового в микрорайоне Сабаров, детально проанализировав план проекта кладбища и его санитарной зоны.

Члены Совета Церквей, в свою очередь, призвали создать площадку для совместного диалога между территориальной общиной и органами местного самоуправления. Вместе с тем, духовенство считает неприемлемыми любые спекуляции и протесты вокруг обустройства нового кладбища на Сабарове.

«...Признавая право людей на высказывание своего мнения и отношение к тем или иным событиям, мы считаем абсолютно неприемлемыми в этой ситуации спекуляции отдельными жителями микрорайона Сабаров в Виннице, которые протестуют против строительства кладбища.

Досадным является то, что этот протест смешивается с безответственным отношением, направленным на использование для достижения своих целей любымы средствами, в том числе и спекуляцией на таких понятиях, как смерть, погребение и достойная память наших усопших родственников.

Призываем всех жителей Винницы, прихожан всех Церквей и конфессий, взвешенно и с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации, найти компромиссное решение с городскими властями и снять блокировку техники для строительства кладбища в микрорайоне Сабаров.

Соглашаемся с намерениями Винницкого городского совета относительно необходимости обустройства места для проведения захоронений и в то же время призываем общественность микрорайона Сабаров к диалогу с городским советом и к поиску взаимопонимания и компромисса.

Подчеркиваем, Винницкому городскому совету, во время строительства кладбища, следует придерживаться всех государственных норм и стандартов действующего законодательства и принять меры по предотвращению в будущем загрязнения окружающей природной среды...», - говорится в обращении Совета Церквей.

Напомним, что в Виннице уже около месяца продолжаются протестные акции по поводу строительству кладбища на Сабарове. Детальный план застройки территории (в том числе с 36 гектарами кладбища) утвердили на общественных слушаниях еще прошлой весной.