Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины по поводу биометрических паспортов

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 26 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, принял решение обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Председателу Верховной Рады Украины Андрею Парубию по поводу биометрических паспортов. Текст обращения опубликован на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ и подан ниже без изменений.

"ОБРАЩЕНИЕ

Священного Синода Украинской Православной Церкви

к Президенту Украины Петру Порошенко

по поводу биометрических паспортов

Уважаемый Петр Алексеевич!

Вопрос по внедрению в Украине биометрических документов в течение последних нескольких лет вызывает беспокойство у многих верующих Украинской Православной Церкви. В адрес Священного Синода и Предстоятеля Украинской Православной Церкви поступают многочисленные обращения граждан Украины, в которых они выражают свою глубокую обеспокоенность по этому поводу. За последние полгода количество подобных обращений значительно увеличилось.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. №302 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины» в редакции от 23.12.2015 предусмотрено право получения паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя. Однако, согласно изменениям от 26 октября 2016 года к указанному постановлению, принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, с 1 ноября 2016 года прекращается. Таким образом, альтернатива в получении паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя (чипа), была отменена.

Мы понимаем стремление Государства привести национальное законодательство в соответствие с международными требованиями. Также заслуживает уважения деятельность органов государственной власти, направленная на улучшение уровня жизни и создание условий для безопасности граждан Украины. В то же время, следует отметить, что законы демократического государства призваны служить человеку, защищать его права и свободы, но ни в коем случае не уничтожать высшую ценность человека — Богом дарованную свободу.

В своих многочисленных обращениях верующие Украинской Православной Церкви выражают нежелание получать паспорт в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, по своим религиозным убеждениям. Поэтому Церковь не может быть безразличной к волеизъявлению своих верующих и считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, поскольку это приводит к нарушению основных прав человека. Кроме этого отсутствуют какие-либо гарантии, что электронная система контроля над человеком не будет использоваться для воздействия на человека с целью его духовного, политического или экономического манипулирования. Поэтому считаем, что такого рода технологии и средства, которые используются при изготовлении паспорта гражданина Украины, не должны быть безальтернативными, а предусматривать возможность использования традиционных методов идентификации личности, тем более, что такая практика существует во многих странах.

Поддерживая волеизъявления многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви, обращаемся к Вам с просьбой восстановить возможность получения паспорта гражданина Украины, не содержащаго бесконтактный электронный носитель, и обеспечить альтернативу при принятии любых идентификаторов, предусматривающие возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.

Выражая свое уважение, желаем Вам, уважаемый Президент нашего государства, благословенных успехов в государственной деятельности на благо Украины и нашего боголюбивого народа.

От имени Священного Синода Украинской Православной Церкви

+Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви".