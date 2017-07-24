Наместник Киево-Печерской лавры написал открытое письмо Президенту и Премьер-министру

Намесник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) написал открытое письмо Президенту Украины Петру Порошенко и Премьер-министру Владимиру Гройсману. Текст письма, который опубликован на официальном сайте Киево-Печеркой лавры, подан ниже без изменений.

"Уважаемый Петр Алексеевич! Уважаемый Владимир Борисович! Уважаемые граждане Украины!

Мы, священноначалие и братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, не можем не разделить беспокойство всех верных чад канонической Украинской Православной Церкви событиями последних лет, которые происходят вокруг Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и нашей Церкви вообще.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, знаменитый монастырь, основанный в XI в., вот уже почти тысячелетия подряд является духовным центром Святой Руси. За долгую историю своего существования Лавра переживала испытания и разрушения, и снова и снова возрождалась, объединяя православный народ, вознося молитвы за нашу многострадальную Родину. Последний раз на долгие 70 лет прекратилась деятельность монастыря во время советской власти. Были разрушены Успенский собор, другие монастырские здания, доведены до упадка пещеры, храмы и корпуса. Однако после открытия монастыря в 1988 г., по Божьему Промыслу, молитвами Пресвятой Богородицы, братии и прихожан постепенно Лавра поднималась из руин.

После восстановления православного служения в Святой Лавре силами братии, благотворителей и неравнодушных прихожан храмы и здания монастыря возродились в первозданной красоте, территория ухоженная и благоустроенная. За последние годы Лавра стала гордостью и украшением Киева, что отмечают не только посетители, но и международные организации, в частности, ЮНЕСКО.

Поэтому попытки некоторых средств массовой информации и радикально настроенных политических деятелей поднять свои рейтинги через наведение клеветы на Лавру, обвинения в незаконном строительстве священноначалия монастыря и руководства Киево-Печерского заповедника, которое тоже прилагает усилия для возрождения Лавры, как достояния не только украинского народа, но и всего человечества, вызывают у нас справедливое возмущение.

Лавра, несмотря на возникшие в последнее время бюрократические препоны со стороны разрешительных органов, всегда действовала в правовом поле. Одобрение состояния сохранности Киево-Печерской Лавры на последней сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО является тому подтверждением и опровержением безосновательных обвинений в адрес Лавры.

К сожалению, заказные телепрограммы и публикации сопровождаются клеветой и неподкрепленными никакими доказательствами безосновательными обвинениями Лавры в антигосударственной деятельности, сотрудничестве с террористами и иностранными спецслужбами и открытыми угрозами захвата монастыря. Эти незаконные действия, разжигающие межнациональную и межконфессиональную вражду, заставляют нас обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Кроме того, мы заявляем, что мы являемся людьми верующими, гражданами своего государства Украины, ни один из братии не имеет паспортов любой другой страны, и мы дети единой Поместной канонической Украинской Православной Церкви, которая является частью Святой Соборной Апостольской Церкви.

Впрочем, потуги сил, которые пытаются достичь своих политических целей любыми средствами, в том числе и использованием имперского принципа «разделяй и властвуй», касаются не только Киево-Печерской Лавры, но и всей Украинской Православной Церкви.

Среди политиков есть такие, которые спекулируют на теме духовности, оставаясь в душе атеистами или забыв, в какой Церкви приняли Святое Крещение. Попытки протянуть через Верховную Раду Украины направленные против Украинской Православной Церкви законопроекты, которые попирают не только Конституцию Украины, но и нормы международного права, прикрываются разговорами о духовности. Однако понимание слова «духовность» у этих людей находится на советском атеистическом уровне, когда истинный смысл духовности, как действия Святого Духа в человеке, был подменен разговорами о так называемой культуре и образовании. Каждому истинному христианину известно, что духовность определяется плодами Духа, которыми, по словам св. ап. Павла, являются: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23).

Эти слова никак не могут быть отнесены к представителям тех политиков, которые не прекращают позорные захваты наших православных храмов при бездействии со стороны органов государства, в полномочия которых входят сохранение мира, национальной безопасности, обеспечение защиты права собственности и свободы вероисповедания.

Мы склоняем наши головы перед священнослужителями и прихожанами захваченных храмов, которые не испугались угроз агрессивных безбожников и остались верными чадами канонической Украинской Православной Церкви. Это простые обычные люди, но велик их подвиг перед Богом — исповедание веры Христовой.

Хотим напомнить, что несмотря на все заявления со стороны политических лидеров о европейском выборе Украины, до сих пор не выполнены обязательства Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы в части возврата Церкви культовых зданий, правового решения вопроса о возвращении церковной собственности — установление четких правил возвращения церковного имущества религиозным организациям; мирного решения существующих конфликтов между церквями при обеспечении независимости церкви в ее отношениях с государством; введение новой недискриминационной системы регистрации церквей (Вывод ПАСЕ N 190 (1995) и подпункт 13.18 Резолюции ПАСЕ 1466 (2005).

Мы не можем оставить без внимания также проблему, которая появилась перед религиозными организациями, относящимися не только к нашей Церкви, но и к другим конфессиям. В результате внесения в Налоговый кодекс Украины необоснованных положений, которыми установлено, что критерии неприбыльности должны быть внесены в учредительные документы неприбыльных организаций, вменено в обязанность пройти перерегистрацию для внесения соответствующих изменений в учредительные документы 52 тысячам неприбыльных организаций, в том числе 35 тысячам религиозных организаций. Исходя из такой логики, главным критерием является запись в уставе, а не реальная деятельность. Хотим обратить внимание на то, что так называемая специальная уставная правоспособность юридических лиц, которая позволяла осуществлять только деятельность, предусмотренную уставом, существовала в Гражданском кодексе УССР 1963 г., который утратил силу 01.01.2004 г. Действующий Гражданский кодекс Украины, ориентированный на демократические принципы развития общества, установил общую гражданскую правоспособность, которая дает лицу возможность участвовать в любых гражданских правоотношениях за исключением случаев, когда ограничения установлены законодательством. Итак, неизвестно, для чего нужно вносить изменения в учредительные документы тем неприбыльным организациям, которые уже были зарегистрированы как неприбыльные и деятельность которых соответствует критериям, установленным в Налоговом кодексе Украины. Следствием таких недальновидных изменений в Налоговом кодексе есть выгоды для нотариусов и других субъектов регистрационной деятельности, но проблемы для тысяч религиозных организаций, уставы которых в нарушение установленных сроков подчас в течение года не рассматриваются Министерством культуры Украины и местными государственными администрациями, как по причине перегруженности работников, так и по политическим причинам.

Мы обращаемся к вам, господин Президент Украины и господин Премьер-министр Украины, с просьбой положить конец разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни в нашей многострадальной стране. Мы, граждане Украины и ваши избиратели, как верные чада истинной канонической Украинской Православной Церкви, напоминаем вам библейскую истину, что власть дается человеку во славу Божию, для сохранения своего народа и его духовных достижений. История свидетельствует о том, что только те правители остались в памяти человечества как великие деятели, которые в своей деятельности следовали заповедям Божьим, поскольку по словам св. ап. Павла: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

С молитвами о Вас у преподобных Печерских, Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры".