ВР рассмотрит законопроект об отказе врача делать аборт по соображениям совести

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о праве врача на отказ от назначения или участия в проведении аборта по соображениям совести.

Указанные изменения инициировали 15 народных депутатов из разных парламентских фракций, сообщает Институт религиозной свободы.

Авторы законопроекта № 6747 отмечают, что в любом демократическом обществе всегда должен быть соблюден баланс интересов: с одной стороны, должно защищаться право человека (женщины) на здоровье, на доступ и получение медицинской помощи, а с другой, должны быть предусмотрены гарантии права врачей и права человека на свободу мысли, совести и вероисповедания.

Проект предлагает дополнить статью 281 Гражданского кодекса Украины «Право на жизнь» такой нормой:

"Медицинский работник имеет право на отказ от назначения или участия в проведении операции искусственного прерывания беременности по причине мировоззренческих или религиозных убеждений на условиях, определенных законодательством".

Также статьей 50 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» предусматривается, что "медицинский работник ...обязан сообщить о своем отказе женщине в наиболее возможный короткий срок, предоставить всю необходимую информацию об операции, а также о медицинском работнике или учреждении охраны здоровья, где она может получить соответствующие медицинские услуги".

Согласно законопроекту, за отказ назначить или принять участие в проведении операции искусственного прерывания беременности запрещается какая-либо дискриминация, а медицинский работник не может быть привлечен к ответственности.

Однако в случае возникновения неотложных состояний эти требования не применяются.