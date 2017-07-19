Во Львове стартовал семинар ОБСЕ по вопросам межконфессионального диалога

15:09, 19 июля 2017
Государство
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Фото: ternopil.church.ua

Во Львове 17 июля начался недельный семинар миссии ОБСЕ, посвященный урегулированию мирных взаимоотношений религиозных общин. В мероприятии принимают участие священнослужители, епархиальные работники, верующие, а также представители местного самоуправления, областных советов, департаментов областных администраций по делам религии, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

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Лекции и беседы ведут специалисты разных отраслей, которые работают в разных государствах и приехали поделиться опытом. Среди них – граждане Италии, Великобритании (Шотландии), Кыргызстана, США, Армении, Польши.

Украину представляют участники из Киева, Львова, Ровно, Тернополя, Кривого Рога, им предоставили возможность услышать лекции зарубежных специалистов в сфере защиты прав человека, на базе европейской практики.

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