ВР рассмотрит законопроект о запрете абортов в Украине

Верховная Рада предлагает разрешить совершать аборт женщинам только в случаях крайней необходимости и по соглашению медкомиссии

В парламенте зарегистрирован законопроект №6239 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов)», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Дмитрий Голубов. В пояснительной записке законопроекта подчеркивается, что, «дав право женщине решать самостоятельно вопрос о проведении аборта, большинство стран не учитывало право мужа на отцовство (одно из репродуктивных прав человека)». Так, по словам автора законопроекта, аборт подрывает основы государства (возникает демографическая проблема) и семьи (психическое здоровье женщины надламывается, нравственное единство супругов ослабляется, семейная гармония нарушается).

Последствия аборта в первую очередь неблагоприятны для женщин - возникает большая вероятность физических и психических травм или потеря способности рожать детей в будущем. Сейчас около 1 млн супружеских пар в Украине бесплодны. Как утверждает Дмитрий Голубов, из них почти 90% - в связи с бесплодностью женщины. Основной же причиной женского бесплодия является аборт (в 80%).

Ст. 50 основ законодательства Украины об охране здоровья позволяет провести операцию искусственного прерывания беременности по желанию женщины в срок не более 12 недель.

Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» относительно разрешения на искусственное прерывание беременности только в исключительных случаях и обстоятельства, позволяющие прервать беременность должны обязательно утверждаться комиссией соответствующих экспертов.

Также предполагается, что женщине, которой разрешена операция искусственного прерывания беременности (аборт), в обязательном порядке и бесплатно будет предоставляться вся полнота информации о последствиях такой операции и стадии эмбриогенеза (начальный этап формирования и развития плода).