В Верховной Раде предложили молиться перед каждым заседанием

Девять народных депутатов Украины инициировали законопроект № 6722, в котором предлагают читать молитву "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.

Как сообщает газета "Сегодня", документ предусматривает внесение изменений в регламент Верховной Рады Украины. На сайте парламента отсутствует текст документа и пояснительная записка.

Авторы законопроекта - народные депутаты Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.

Документ зарегистрирован 13 июля. На сайте парламента также указано, что проект передан на рассмотрение руководства ВР.