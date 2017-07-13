В УПЦ прокомментировали появление нового антицерковного законопроекта

Во время очередного заседания 12 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности рассмотрел и одобрил очередной антицерковный законопроект.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, законопроект № 5309 предлагает внесение изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» «относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно Закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

Комментируя данное решение Комитета, председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, подчеркну дискриминационный характер данной законодательной инициативы.

«Этим законопроектом предлагается лишить Украинскую Православную Церковь Ее собственного наименования! Как оказывается, верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах, но и забрать название Церкви!», - написал протоиерей Александр на своей странице в Facebook.