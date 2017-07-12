Народные депутаты предлагают отменить перерегистрацию религиозных организаций

Парламентарии из различных фракций внесли законопроект, направленный на отмену всеобщей перерегистрации уставов религиозных организаций, как условия сохранения их неприбыльного статуса.

Инициаторами законопроекта № 6696, зарегистрированного в Верховной Раде 11 июля, выступили представители всех парламентских фракций и групп – Павел Унгурян, Татьяна Острикова, Оксана Продан и еще 19 депутатов, включая руководителей некоторых фракций и групп – Олега Березюка («Самопомощь»), Олега Ляшко (РПОЛ) и Виталия Хомутынника («Возрождение»), сообщает Институт религиозной свободы.

Проект разработан по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который выступил с предложением отменить всеобщую перерегистрацию уставов из-за её нецелесообразности и обременительности, а также при участии парламентских экспертов и Института религиозной свободы.

"Требования Налогового кодекса Украины привели к необходимости общей перерегистрации уставов всех религиозных организаций, количество которых по данным Минкультуры Украины по состоянию на 1 января 2017 года составляет почти 35 тысяч. В то же время, согласно данным ДФС за 16 месяцев, со дня вступления в силу упомянутых требований по перерегистрации уставов, 91% религиозных организаций не прошли перерегистрацию и не включены в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций. При этом Минкультуры Украины также сообщает, что на 1 марта 2017 года перерегистрацию уставов в Министерстве прошли только 8,4% религиозных организаций", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Учитывая это, парламентарии предлагают дополнить Налоговый кодекс Украины нормами о том, что религиозные организации признаются неприбыльными и не требуют внесения соответствующих изменений в свои учредительные документы. Исходя из этого, религиозные организации будут автоматически включаться налоговыми органами в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Как сообщал ИРС, в Верховную Раду также внесен законопроект № 6642, который предусматривает отмену требования о нотариальном удостоверении уставов и протоколов общего собрания религиозных организаций в процессе их регистрации. Проект также предусматривает, что за государственную регистрацию изменений в сведения о религиозных организациях в Едином государственном реестре не будет взыскиваться административный сбор, который на сегодня составляет 460 гривен.

Напомним, что введенная в августе 2015 году всеобщая перерегистрация неприбыльных организаций существенно усложнила деятельность религиозных организаций, для которых эта процедура является длительной, забюрократизированной и дорогостоящей.

На данный момент законом установлено, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года. В то же время срок перерегистрации общественных объединений, благотворительных организаций и других неприбыльных организаций уже истек 1 июля 2017 года.