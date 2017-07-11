Комитет по вопросам культуры и духовности рассмотрит новый церковный законопроект

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности во время заседания, 12 июля, рассмотрит законопроекты, которые касаются церковной жизни. Об этом сообщается на сайте Комитета по вопросам культуры и духовности.

В частности, во время заседания планируется рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины (№ 5309).

Также законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (относительно оформления документов религиозных организаций) (№ 6642).