Львовский епископ УПЦ встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове

Епископ Львовский и Галицкий Филарет 6 июля встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове господином Рафалом Вольским в Епархиальном управлении. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

Во встрече также принял участие иерарх Польской Православной Церкви архиепископ Люблинский и Хелмский Авель.

Во время разговора владыки Филарета и господина Рафала речь шла об отношениях между православными епархиями Украины и Польши. Также архипастырь рассказал о церковно-государственных и межконфессиональных отношениях во Львовской области.