Львовский епископ УПЦ встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове
14:21, 07 июля 2017Государство
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Фото: upc.lviv.ua
Епископ Львовский и Галицкий Филарет 6 июля встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове господином Рафалом Вольским в Епархиальном управлении. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
Во встрече также принял участие иерарх Польской Православной Церкви архиепископ Люблинский и Хелмский Авель.
Во время разговора владыки Филарета и господина Рафала речь шла об отношениях между православными епархиями Украины и Польши. Также архипастырь рассказал о церковно-государственных и межконфессиональных отношениях во Львовской области.
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