Премьер-министр: власть открыта к диалогу и сотрудничеству с церквями

Государственная власть открыта к диалогу с церквями и готова содействовать деятельности религиозных организаций. Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций 4 июля в Киеве, сообщает Институт религиозной свободы.

"Дорога к храму должна быть свободна, и мы, как государственная власть, готовы содействовать, чтобы вы спокойно служили и укрепляли наше государство духовно", - подчеркнул глава Правительства.

Правительство Украины благодарно представителям духовенства за поддержку в проведении необходимых стране реформ и готово к сотрудничеству ради того, чтобы изменять и укреплять Украину, добавил Премьер-министр.

"Хотел бы поблагодарить Совет Церквей за то, что вы поддерживаете необходимость проведения изменений. Сегодня задача Правительства, моих коллег заключается в том, чтобы предлагать обществу решения, дающие возможность обеспечить положение дел, которое мы заслуживаем", – отметил Глава Правительства.

Премьер-министр рассказал представителям духовенства о повестке дня, относительно реформ правительства, среди которых земельная, пенсионная реформа, приватизация, реформы образования и здравоохранения, и попутно поблагодарил Совет Церквей за рассмотрение и поддержку медицинской реформы.

Церкви и религиозные организации делают бесценный вклад в жизнь страны, ее духовное обогащение и поддержку, отметил Владимир Гройсман, и призвал к единству ради проведения необходимых изменений в стране.

В свою очередь члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обратили внимание Премьер-министра на ряд важных социальных проблем и актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений. Председательствующий в ВСЦиРО, глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим передал Владимиру Гройсману обращение Совета Церквей во время заседания.

В обращении Совет Церквей заявил о стремлении способствовать утверждению Украины как суверенного, целостного, социально справедливого, демократического, правового государства.

Религиозные деятели рекомендовали главе Кабмина принять меры для утверждения в обществе семейных и других моральных ценностей, в частности повысить уровень государственной семейной политики.

Также Совет Церквей поднял вопрос внедрения военного капелланства и социальной защиты священников-капелланов, которые служат в районе проведения АТО. Отдельное внимание было уделено проблематике перерегистрации уставов религиозных организаций и необходимости устранения законодательных норм, которые препятствуют текущей благотворительной и гуманитарной деятельности религиозных организаций.

Совет Церквей также подчеркнул важность налаживания постоянного диалога между Правительством и ВСЦиРО. В частности, предложил возобновить работу Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете Министров Украины еще в 2008 году. Со своей стороны Премьер-министр Владимир Гройсман выразил готовность к проведению встреч с представителями Совета Церквей на регулярной основе.