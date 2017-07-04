В Национальной гвардии Украины появился институт капелланства

На базе учебного центра Нацгвардии Украины начались сборы с военными священниками (капелланами), заместителями по работе с личным составом и офицерами по вопросам военного духовенства.

Священники разных конфессий, из всех военных частей Нацгвардии приехали в город Золочев чтобы определить пути дальнейшей работы, сообщается на сайте Нацгвардии Украины.

Впервые за время независимости Украины, военные капелланы собрались как официальные работники Национальной гвардии.

По словам начальника службы военного духовенства полковника Александра Издебского, эти сборы направлены ​​на обучение капелланов основам военного дела.

«Чтобы стать капелланом Национальной гвардии Украины, священникам необходимые знания украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины», – говорится в сообщении.

С 3 по 8 июля 42 военных капеллана соберутся в учебном центре в Золочеве.