Что предусматривает альтернативная служба в армии по мотивам религиозных убеждений - законопроект

В Верховную Раду внесен проект новой редакции Закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе", который будет действовать также и в условиях мобилизации.

Авторами законопроекта № 6646, поданного 23 июня, выступили восемь парламентариев, сообщает Институт религиозной свободы.

Проект определяет порядок направления граждан на альтернативную службу во время проведения мобилизации и призыва граждан Украины на срочную военную службу в особый период, а также сроки альтернативной службы в этих случаях.

В частности, предлагается предусмотреть, что заявления о направлении на альтернативную службу подаются не позднее 7 календарных дней со дня получения повестки военного комиссариата о призыве. После этого соответствующее структурное подразделение местной государственной администрации рассматривает такое заявление в присутствии гражданина не позднее, чем в течение 10 календарных дней.

При этом предлагается запретить военным комиссариатам предпринимать дальнейшие меры по призыву или мобилизации граждан, подавших заявления о направлении их на альтернативную службу, до завершения их рассмотрения и принятия решения по существу.

Законопроект № 6646 предусматривает, что граждане, прошедшие альтернативную службу, в случае мобилизации – направляются для прохождения альтернативной службы на срок, в полтора раза превышающий срок военной службы, установленный соответствующими Указами Президента Украины о мобилизации и демобилизации. Такой же срок альтернативной службы установлен на сегодня во время призыва на срочную военную службу.

Стоит отметить, что новая редакция Закона содержит в себе немало новаций, предложенных ранее другим законопроектом (рег. № 4485) по данной проблематике.

Как сообщал ИРС, недавно Кабинет Министров подал законопроект, в котором предусмотрены как возможность прохождения альтернативной службы, так и отсрочка от призыва для священников во время мобилизации на военную службу.