Капелланы в районе АТО могут получить социальную защиту – законопроект

На военных священников (капелланов), которые находились или находятся в районе проведения антитеррористической операции (АТО), предлагается распространить социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

С такой инициативой выступил авторский коллектив депутатов, которые 23 июня подали в парламент проект Закона № 6643, сообщает Институт религиозной свободы.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Законы Украины «О статусе ветеранов, гарантиях их социальной защиты», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О борьбе с терроризмом», «О Вооруженных Силах Украины».

Предлагаемые изменения предоставляют статус участника боевых действий военным капелланам, которые принимали участие в обеспечении проведения операции в районе АТО. Кроме этого, статус участника войны предлагается предоставить капелланам, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения АТО.

По мнению авторов законопроекта № 6643, в случае его принятия будет решен на государственном уровне вопрос статуса военных священников (капелланов), которые находились или находятся в районе проведения АТО. Принятые изменения также позволят обеспечить надлежащую социальную защиту капелланов и будут способствовать дальнейшему развитию капелланской службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Депутаты также отмечают, что внедрение этих социальных гарантий для капелланов в итоге будет способствовать поднятию патриотического духа лиц рядового и офицерского состава, находящихся в районе проведения АТО, удовлетворению их духовных потребностей путем привлечения капелланов к их поддержки и душпастырской опеки.

Как сообщал ИРС, также в Верховной Раде продолжается работа над согласованием финальной редакции проекта Закона Украины «О военном капелланстве». Стоит отметить, что военные священники капелланы уже много лет несут душпастырское служение в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службе Украины.