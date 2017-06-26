Совет Церквей призывает Президента позаботиться о львовском мусоре (укр.)

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у відкритому зверненні до Президента України та Прем’єр-Міністра України закликає вирішити надзвичайну екологічну ситуацію у Львові. Лист звернення розміщено на сайті ВРЦіРО.

"Вельмишановний Петре Олексійовичу! Вельмишановний Володимире Борисовичу!

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, членами якої є 18 конфесій, що представляють понад 90 % релігійної мережі України та всі основні конфесії України: православного, греко-католицького, римо-католицького та протестантського (євангельського) віросповідних напрямків християнства, а також основних віросповідань іудаїзму та ісламу звертається до вас з приводу екологічної проблеми пов’язаної з вивезенням сміття з м. Львова. Спонукою цього звернення є також лист від очільників релігійних спільнот міста, який додаємо.

Як відомо, наприкінці травня минулого року виникла пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова, яка забрала дорогоцінне життя людей. Ця трагічна ситуація глибоким болем і сумом відгукнулася в серцях усіх віруючих людей і небайдужих громадян України та викликала осуд з приводу багаторічної недбалості відповідальних осіб і структур, які не спромоглися запобігти цьому лихові та його наслідкам.

З тих пір минув вже рік, але й до сьогодні це нещастя є джерелом екологічного лиха, яке шкодить здоров’ю та життю сотень тисяч людей, а незабаром санітарно-епідеміологічний стан у місті може досягти критичної межі екологічної та гуманітарної катастрофи, бо, на превеликий жаль, наші співбрати у вірі повідомляють нам про доконаний факт штучної сміттєвої блокади міста Львова. Цілком неприйнятними та ганебними є такі цинічні політичні спекуляції на екологічних трагедіях, бо життя і здоров’я людей, як і все довкілля є даром Творця і в жодному випадку не можуть бути засобами політичної боротьби.

Ця ситуація показала нам прояви системної хвороби нашого суспільно-державного організму, які несуть загрозу самому буттю нашої Держави: безвідповідальне політиканство, спрямоване на цілковите знищення політичних опонентів, без жодного огляду на людяність і мораль; абсолютна відсутність державницької солідарності, як в межах окремих регіонів, так і всієї держави в цілості; відсутність справжньої субсидіарності, яка є однією з основних цінностей та невід’ємним елементом демократії.

Враховуючи зазначене, закликаємо Вас силою даної Вам влади втрутитись у цю надзвичайну ситуацію задля її термінового і остаточного вирішення, зняти сміттєву блокаду Львова і сприяти вивезенню твердих побутових відходів на наявні сміттєві полігони та сприяти вилікуванню тих системних недуг нашого державного організму, які вона проявила. Ми повинні докласти всіх зусиль для подолання наслідків цієї трагедії, навчитися допомагати одне одному та творити чесну й моральну державну політику.

Сподіваємося, що це наше прохання знайде відгук у ваших серцях та спричиниться до застанови над своєю поведінкою у всього українського політикуму.

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, з повагою, Михайло Паночко Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської".

Текст звернення подано без змін.