ОБСЕ: гарантии свободы вероисповедания свидетельствуют о соблюдении прав человека

Соблюдение права на свободу вероисповедания в государствах является показателем того, как исполняются другие основные права человека, считает председатель постоянного совета ОБСЕ, постпред Австрии, страны-председателя в организации, Клеменс Койя. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Соблюдение свободы, ее защита - это показатель ситуации по многим другим правам: по свободе собраний и ассоциаций, свободе самовыражения", - сказал он, выступая в четверг на конференции ОБСЕ по человеческому измерению на тему свободы религии и верования.

По его словам, право на свободу убеждения - важный элемент взаимного уважения и одна из исходных посылок формирования СБСЕ - предшественника ОБСЕ.

В свою очередь глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Михаэль Георг Линк посетовал, что в ряде государств-участников ОБСЕ заявляют о необходимости введения регламентации этой свободы.

"В целях закрепления политического контроля над обществом, в том числе, над демократическим движениями, над гражданским обществом, правительства ряда стран в регионе ОБСЕ ввели масштабные меры, которые ограничивают свободу вероисповедания и убеждения. Это вопрос абсолютно не теоретический, напротив, это конкретная, осязаемая угроза. Речь идёт о том, чтобы определенные сообщества не могли жить динамично, свободно, ибо представляется, что их существование в долгосрочной перспективе уничтожит контроль государства над обществом",- сказал он.