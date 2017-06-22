Всеукраинский Совет Церквей призвал народных депутатов действовать в соответствии с Законом Божиим

ВСЦиРО осудила попытки имплементировать в законодательство Украины понятие гендера и призвала народных депутатов основывать свою деятельность на Божьем Законе. Об этом сообщает Синодальный Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций состоялось 21 июня в помещении Украинского библейского общества.

Среди вопросов повестки дня участники заседания рассмотрели обращение Народных депутатов с предложением поддержать ратификацию Верховной Радой Украины Стамбульской конвенции о противодействии насилию в отношении женщин.

Перед собравшимися выступили Народный депутат Украины Ирина Луценко и Заместитель министра Социальной политики Украины Наталья Федорович.

После длительной дискуссии члены Совета одобрили попытки государства противодействовать насилию и дискриминации, однако осудили попытки имплементировать в украинское законодательство понятие гендера.

Представители различных религиозных организаций призвали народных избранников развивать украинское законодательство в направлении соблюдения фундаментальных прав человека. Вместе с тем, они предостерегли от необдуманного копирования тех международных норм, которые нанесут ущерб институтам семьи в Украине.

Члены ВСЦиРО передали в Парламент соответствующее обращение и призвали депутатов не отступать в своей деятельности от Божьего Закона.

Народный депутат Ольга Богомолец сообщила присутствующим о политической дискуссии, которая развернулась вокруг принятия медицинской реформы. По ее мнению, апеллирование инициаторов реформы к религиозным лидерам могло быть проявлением политической спекуляции с целью заручиться поддержкой этой инициативы в обществе.

Члены ВСЦиРО приняли решение направить Обращение к представителям власти относительно решительного осуждения проведения гей-парада в Киеве. Также присутствующие отметили важность развития инициатив, направленных на поддержку семьи и утверждение традиционных семейных ценностей.

Решением ВСЦиРО 2018 год был объявлен годом Божьего Слова в Украине.

Религиозные деятели выслушали обращение религиозных общин Львова относительно проблемы с вывозом из города бытовых отходов. Было принято обратиться к представителям власти с призывом оставить политические распри и как можно скорее помочь жителям Львова избежать экологической катастрофы.

В конце заседания состоялась ежегодная передача полномочий председательствующего в заседаниях ВСЦиРО от представителя Всеукраинского Союза церквей христиан веры евангельской к Председателю Духовного управления мусульман Украины.