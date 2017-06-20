Президент Украины и глава УПЦ в США почтили память жертв Голодомора в Украине

Президент Петр Порошенко начал свой рабочий визит в США по чествованию жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общению с местной украинской общиной. В частности, Петр Порошенко встретился с митрополитом Антонием (Щербой), первоиерархом Украинской Православной Церкви в США (Константинопольский Патриархат) и другими священнослужителями, сообщается на сайте УПЦ в США.

«Большинство в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сегодня не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу», - отметил Президент.

Глава украинского государства отметил, что Украина прошла большое расстояние, несмотря на испытания, и поблагодарил украинскую общину США за значительные усилия и единство.

«Все, что происходит сейчас в Украине, есть в сердце диаспоры. Мы это ощущаем. И нам не нужно обращаться за помощью - диаспора и так делает все, что может», - сказал Президент.

Петр Порошенко отметил, что благодаря усилиям украинской общины военные, получившие ранения в АТО, получают в США необходимую поддержку и помощь в лечении и реабилитации.