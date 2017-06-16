По мотивам религиозных убеждений предусмотрена альтернативная служба в случае мобилизации - правительственный законопроект

В правительственном законопроекте предусмотрено во время мобилизации на военную службу как возможность прохождения альтернативной службы, так и отсрочка от армии для священников.

Такие законодательные новации, предложенные в проекте Закона № 6564, внесенному Кабинетом Министров в парламент 8 июня, сообщает Институт религиозной свободы.

“Граждане, которые по мотивам религиозных убеждений не могут проходить военную службу и не имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, могут проходить в случае необходимости альтернативную (невоенную) службу в порядке, установленном законодательством”, – указано в п. 4 статьи 8 проекта.

Кроме того, статьей 9 законопроекта предусмотрено, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется гражданам, которые являются священнослужителями, которые закончили высшие или средние духовные учебные заведения и занимают должность в религиозных организациях, действующих по уставу (положению), зарегистрированным в установленном порядке, на время исполнения обязанностей священнослужителя (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия).

Эта норма аналогична положениям п. 13 статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые на сегодня предусматривают отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что предложенные законопроектом № 6564 изменения учитывают рекомендации, подготовленные Институтом религиозной свободы после неоднократных судебных исков и уголовных преследований против верующих.

На поддержку указанных поправок к действующему законодательству высказывались также представители различных Церквей и религиозных организаций.

Как сообщал ИРС, в ноябре 2014 года суд Новомосковска оправдал верующего и подтвердил его право на альтернативную службу. В ответ на жалобу прокуратуры Днепропетровский областной апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор и признал незаконность уголовного преследования верующих при этих обстоятельствах. Просматривая это дело, Высший специализированный суд Украины подтвердил право верующих на альтернативную службу по религиозным убеждениям даже во время мобилизации.

Харьковский окружной административный суд полностью удовлетворил иск верующего, которого военкомат мобилизовал в армию, несмотря на его просьбы об альтернативной службе.