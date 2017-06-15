Кабмин сменил состав межведомственной Комиссии по вопросам религиозных организаций

В состав межведомственной Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций введен Министр культуры и определен его заместитель председатель Комиссии.

Такое дополнение предусмотрено Постановлением Кабмина Украины от 7 июня № 389, сообщает Институт религиозной свободы.

В марте 2015 года правительство обновило руководство и состав этой Комиссии, однако так и не созвало ни одного ее заседания.

Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций была создана в 2008 году как консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины. Однако последнее ее заседание состоялось еще во времена предыдущей власти в 2012 году, а перед этим еще три года заседания не созывались.

Недавно Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций снова напомнил правительству о важности восстановления деятельности этой Комиссии. В частности, по словам религиозных деятелей и экспертов, межведомственной проработки требуют вопросы упрощения регистрации религиозных организаций и проблематика общей перерегистрации их уставов, функционирования капелланской службы и порядок прохождения альтернативной службы во время мобилизации, решение вопросов гуманитарной помощи и проработка вопросов неприбыльного статуса религиозных организаций.

Как сообщал ИРС, вопросы межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств направлены в Кабинет Министров к компетенции Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.