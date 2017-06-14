В Виннице обсудили вопросы регистрации уставов религиозных общин

В помещении Центра национальных культур Винницкой области состоялось очередное заседание секретариата областного Совета Церквей и религиозных организаций. Собрание было посвящено рассмотрению актуальных вопросов в сфере государственно-церковных отношений, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

По приглашению управления по делам национальостей и религий облгосадминистрации участие в заседании принял начальник отдела мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций Департамента религий и национальностей Министерства культуры Украины Иван Папаяни. Представитель департамента предоставил членам секретариата областного Совета Церквей методико-консультативные разъяснения относительно соответствия отдельных положений уставов религиозных организаций действующему законодательству Украины.

В свою очередь члены секретариата задали чиновнику ряд вопросов, в частности относительно содержания и соответствия законодательству Украины отдельных рекомендаций департамента, которые недавно специальным письмом были разосланы во все областные государственные администрации и касаются всех религиозных конфессий.

В марте Министерство культуры Украины разослало письмо с грифом «для служебного пользования» в Киевский городской государственной администрации и областных администраций Украины. После этого прекратилась регистрация уставов религиозных общин УПЦ почти во всех областях Украины.

В дискуссии активное участие приняли представители Украинской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, Украинской Автокефальной Православной Церкви, иудейской общины Винницы, Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви. Позицию коллег по Совету Церквей поддержали представители церквей адвентистов и пятидесятников.